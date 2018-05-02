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LAÜ finalde

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Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi, Koopspor’u yarı final serisinde mağlup eden Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu

LAÜ finalde
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi Arkan Arşehit’in koçluğunu yaptığı Lefke Avrupa Üniversitesi oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi ile Koopspor arasındaki müthiş yarı final serisinin son maçı dün akşam Lefke Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde oynandı. Nefesleri kesen 5. ve son maçı uzatmalarda 79-76 kazanan Lefke Avrupa Üniversitesi finale yükseldi.

LAÜ’de Ben Lawson 27 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, eski Koopsporlu Doğukan, 23 sayıyla ön plana çıkan isimlerden oldu. Son çeyreğe 13 sayı avantajla girmesine rağmen normal sürenin 69-69 tamamlanmasına engel olamayan ve uzatmada rakibine 79-76’lık skorla 3 sayı farkla mağlup olan Koopspor’da Means 19,  Derek 18 sayıyla oynadı.

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