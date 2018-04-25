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LAÜ avantajı kopardı

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Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinde Koopspor’u 3. maçta mağlup eden Lefke Avrupa Üniversitesi, seride 2-1 öne geçerek final yolunda avantaj sağladı

LAÜ avantajı kopardı
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi yarı final serisinde Koopspor’u 3. maçta Lefke’de 67-63 mağlup eden Lefke Avrupa Üniversitesi, seride 2-1 öne geçerek final yolunda avantaj sağladı

Serinin ilk 2 maçında olduğu çekişmeli geçen maçın ilk devresini Koopspor 35-27 önde tamamladı. Üçüncü sette farkı 2 sayıya indiren Lefke Avrupa Üniversitesi maçı da 4 sayı farkla 67-63 kazandı.

LAÜ’de Ben Lawson 23 sayıyla mimarı oldu. Berk ise 12 sayıyla Lawson’a eşlik etti. Koopspor’da ise İrfan’ın 17, Derek’in12, Kambala’nın 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Seride dördüncü maç Atatürk Spor Salonu’nda 28 Nisan Perşembe saat 17:00’de oynanacak.

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