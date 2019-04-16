Kupa, Levent Spor'un

Kadınlar Federasyon Kupasında Soyer Spor'u 50 - 25 mağlup eden Levent Spor şampiyon oldu. Ligden sonra kupanın da sahibi olan Levent Spor, Necati Taşkın İlkokulu'nda oynanan maçta zorlanmadan galip gelirken, 15 sayı atan Misengabu Mbuyamba, maçın yıldızı oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.