Kupa, Levent Spor'un

Kadınlar Federasyon Kupasında Soyer Spor'u 50 - 25 mağlup eden Levent Spor şampiyon oldu. Ligden sonra kupanın da sahibi olan Levent Spor, Necati Taşkın İlkokulu'nda oynanan maçta zorlanmadan galip gelirken, 15 sayı atan Misengabu Mbuyamba, maçın yıldızı oldu.