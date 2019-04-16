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Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
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Kupa, Levent Spor'un

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Kupa, Levent Spor'un
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Kadınlar Federasyon Kupasında Soyer Spor'u 50 - 25 mağlup eden Levent Spor şampiyon oldu. Ligden sonra kupanın da sahibi olan Levent Spor, Necati Taşkın İlkokulu'nda oynanan maçta zorlanmadan galip gelirken, 15 sayı atan Misengabu Mbuyamba, maçın yıldızı oldu.

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