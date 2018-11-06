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KTÖS, Akkor'u basketbolla anıyor

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KTÖS, Akkor'u basketbolla anıyor
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından Talat Akkor anısına her yıl düzenlenen basketbol şöleninin ilk ayağı olan küçük kızlar kategorisi, dün tamamlandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, şölende çocukların rekabetten uzak bir şekilde eğlenerek spor yapmaları, aynı zamanda birbirleri arasında dayanışmanın artırılması, öz güven becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedeflendi. 

KTÖS İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni, Necati Taşkın Spor Salonu’nda Çatalköy İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Levent İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu ve Yakın Doğu İlkokulu’nun katılımı ile gerçekleşti. Şölen, 12 Kasım Pazartesi günü ilkokullar arası erkekler şöleni ile son bulacak.

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