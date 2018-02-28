Koopspor U18 Kız Takımı, Kayseri’de parkede

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2017-2018 Sezonu U18 Kız Bölge Şampiyonaları Kayseri etabına katılan Koopspor U18 Kız Takımı, oynadığı 2 maçtan birini kazanıp, diğerini kaybetti. İlk maçta İkem Koleji’ne 75-60 mağlup olan Koopspor, ikinci maçta ise Aksaray Göktürk Gençlik karşısında 61 sayı farkla 94-33 farklı galip geldi. Koopspor U18 Kız Takımı, takımı bugün üçüncü maçında saat 13:00’te Kahramanmaraş Akcakoyunlu ile karşılaşacak.
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