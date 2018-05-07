Koop Spor’dan, LAÜ’ye suçlama

Koop Spor yönetim kurulu, Lefke’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile oynadıkları yarı final serisi son maçı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken Koop Spor başkanının darp edilmesiyle ilgili olarak LAÜ rektör yardımcısına suçlamalar getirdi

Kenan İRFANOĞLU

Koop Spor yönetim kurulu Büyük Erkekler Basketbol Ligi yarı final serisinde Lefke’de Lefke Avrupa Üniversitesi ile oynadıkları son maçı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Koop Spor’un basın bildirisi şöyle:

“Geçen hafta takımımız Koop Spor ile Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) arasında oynanan basketbol büyük erkekler play-off yarı final serisi son maçında yaşanan olay ve öncesi konusunda basına bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu açıklamayı polise şikayette bulunduğumuz LAÜ ile ilişkili kişinin babasının olayın ertesi günü vefat etmesi nedeniyle özellikle geciktirmiş bulunmaktayız.

LAÜ REKTÖR YARDIMCISI OLAYLARA ENGEL OLABİLİRDİ

Otuz seneye yakın bir süredir Kooperatif Merkez Bankası aralıksız olarak basketbolun içinde yer almıştır. Bugün Koop Spor bünyesindeki çeşitli kategorilerde 5 takım, 40’ın üzerinde sporcu ve basketbol akademisi ile basketbola en büyük önemi veren kulüplerden biridir. Ancak bugüne kadar hiçbir sezon, geçen hafta LAÜ salonunda oyun sahasının içinde yaşandığı gibi kulüp başkanımıza yönelik yumruklu bir saldırıya maruz kalmadık. Bunun ötesinde, LAÜ maçına kadar yine hiçbir sezon maç öncesi tehditler ve maç sonrası takım oyuncularımıza ağıza alınmayacak sözlü saldırıları da yaşamadık.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, ülkemizin güzide eğitim kurumlarından biri olan LAÜ’de sporu yöneten rektör yardımcısı ne yazık ki süreci aklı selim bir şekilde yönetemedi. Aynı kişi neredeyse spor terörü olarak nitelendirebileceğimiz bu olayların yaşanmasına akademik ünvanlı bir eğitmen olarak kendisinden beklendiği gibi engel olacağına, bu güzel spora çirkin bir leke vurulmasına seyirci kaldı.

REKTÖR YARDIMCISININ ÇOCUKLARININ KOOP TRİBÜNÜNE ALINMAMASI NEDEN GÖSTERİLDİ

Olayın geçmişinden de bahsetmekte fayda vardır. Daha önce Lefkoşa’da oynanan maçta adı geçen LAÜ spor yöneticisi ve aynı zamanda da rektör yardımcısı görevinde bulunan kişinin çocukları Koop Spor’a ayrılmış tribünlere özel güvenlik görevlileri tarafından alınmamış, bunun üzerine LAÜ spor yöneticisi ve LAÜ taraftarları ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkmış, olay maç sonrası gerek LAÜ gerekse özel güvenlik firması tarafından polise intikal ettirilmişti. Yaşanan bu olayın hemen sonrası, salonda bulunan Koopbank Genel Müdürü orada bulunan LAÜ rektörüne spor yöneticisinin çocuklarının diledikleri yere oturabileceklerini söyleyerek, rektör ve rektör yardımcısını LAÜ için protokolde ayrılan yere oturmaları için davet etmiş, eğer özel güvenliğin bir kusuru varsa bundan dolayı kurumu adına özrünü de iletmiştir.

KOOP SPOR BAŞKANI MAÇ ÖNCESİ TEHDİT EDİLDİ

Bizler Lefkoşa’daki gerginliğin Koopbank Genel Müdürü ve LAÜ rektörünün yapmış olduğu görüşme ile tatlıya bağlandığı düşüncesindeyken, ne yazık ki maçtan üç gün sonra LAÜ rektör yardımcısının yakın bir tanıdığı olduğunu daha sonra gördüğümüz bir kişi Koop Spor koçunu çalıştığı yerde ziyaret ederek kulüp başkanımıza saldıracağı tehdidinde bulunmuştur. Nitekim aynı kişi geçen haftaki maçta sahanın içinde yukarıda bahsettiğimiz fiziksel saldırıyı LAÜ rektör yardımcısının gözleri önünde gerçekleştirmiştir. Üzülerek ve hayretler içinde gördük ki, LAÜ rektör yardımcısı saldırı sırasında sırtını dönerek müdahale dahi etmemiştir. Saldırıyı yapan kişi bununla da yetinmemiş, maç sonrası Koop Spor takımı oyuncularına burada yazamayacağımız şekilde saha içinde hakaret etmiştir.

SALDIRININ HAKEM VE GÖZLEMCİ RAPORUNDA YER ALMAMASINI MANİDAR BULUYORUZ

Olayın bir diğer boyutu ise, Basketbol Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi ve maçın hakemleri ile ilgilidir. Kulüp başkanımıza bu çirkin saldırıyı maç başlamadan önce sahanın içinde gerçekleştiren kişiyi saha komiserinin anında salondan uzaklaştırması ve bu yönde gerekli tedbiri alması gerekirdi. Daha da vahimi, olay ne gözlemci raporunda ne de hakem raporunda yer almamıştır. Hakem konusuna burada değinmek dahi istemiyoruz. Muhtemelen dünyada örneği görülmemiş şekilde LAÜ ile oynadığımız 5 maçımıza arka arkaya aynı hakem verilmiştir. Maç boyunca özellikle bu hakem tarafından verilen birçok karara da baktığımızda, olanları manidar olarak nitelendiriyoruz.

SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SUÇ OLARAK GÖRÜYORUZ

Yaşanan sıradan bir olay değildir; önceden planlanmış, kuvvetle muhtemel birilerinin azmettirmesi ile bir suç işlenmiştir. Bugün bir kulüp başkanına yapılan saldırı bir sonraki maç aynı kişinin müdahil olması ile hakemlere, saha komiserine, federasyon yetkililerine ve rakip takım oyuncularına da yapılabilir.

Sonuç olarak, ülkemizde LAÜ’deki maça kadar hiçbir sezon yaşanmamış böylesi bir olayın tekrarlanmaması için basketbola gönül vermiş en köklü kulüp olarak öncelikle LAÜ Mütevelli Heyetini ve Sayın Rektörünü okul takımlarını emanet ettikleri ancak sporda kin ve nefrete göz yumduğunu gözlemlediğimiz rektör yardımcıları konusunda bir değerlendirme yapmaya davet ediyoruz. Basketbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesini de bu vahim olay konusunda herkese ders olacak nitelikte bir karar üreterek, böylesi çirkinliklerin basketbolda bir daha yaşanmamasını sağlamaları yönünde göreve çağırıyoruz.

LAÜ’de saha içinde kulüp başkanımıza saldırıda bulunan kişi ve bu konuyla ilgili olanlar hakkında da gerekli olan tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğiz.”