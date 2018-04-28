Koop, kopardı ve aldı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci finalistin belirleneceği Koopspor - LAÜ yarı final serisinin dördüncü maçında Koopspor, rakibini neredeyse ikiye katlayarak maçı 37 sayı farkla 81-44 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Maçı 25 sayıyla tamamlayan Kercem, galibiyetin mimarı oldu

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci finalistin belirleneceği Koopspor - LAÜ yarı final serisinin dördüncü maçı dün oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Koopspor, rakibini neredeyse ikiye katlayarak maçı 37 sayı farkla 81-44 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi.

Özellikle 3 sayılardan bulduğu sayılarla coşan ve maçı 25 sayıyla tamamlayan Kercem, galibiyetin mimarı olurken, Means 21 sayı ve 16 ribaundla skora büyük katkı koydu. Kambala ise 16 sayıyla oynadı. Lefke’de ise 40 dakika sahada kalan Nemenja’nın 13 sayısı, yeterli olmadı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibinin belirleneceği yarı final serisinin beşinci ve son maçı, 2 Mayıs Çarşamba günü Lefke’de oynanacak.