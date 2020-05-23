Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın adını taşıyan İstanbul Caddebostan'daki basketbol sahası yenilendi.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın adı, İstanbul'da yaşatılıyor. Kobe'nin 2011 yılındaki İstanbul ziyaretinde adının verildiği basketbol sahası yenilendi.
Sahanın zemini ünlü basketbolcunun takımı Los Angeles Lakers'ın renkleri ve Bryant'ın giydiği 8 numara şeklinde boyandı.
Ayrıca sahaya, efsane oyuncunun forma numarasının yanı sıra kendisinin ve kızının resimlerinin yer aldığı potalar konuldu.