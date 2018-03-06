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KKTCELL, Eurocup için Bosna yolcusu

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’e gidiyor

KKTCELL, Eurocup için Bosna yolcusu
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ,Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka şehrinde 09-10 Mart tarihlerinde yer alacak grup elemelerinde C grubunda mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcu, teknik yönetici ve federasyon temsilcilerinden oluşan kafile bugün öğleden sonra Bosna’ya gidecek. Kafilede Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış da yer alıyor. Avrupa Şampiyonası elemeleri (Euro League  3 Group A) mücadel edecek Temsilcimiz KKTCELL Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, grup eleme maçlarını 9 Mart Cuma ve 10 Mart Cumartesi oynayacak. KKTCELL’in grubunda Varban Banjaluka (Bosna) Handi Sud Basket Marsille (Fransa) KS PACTUM Scyzory Kielce (Polonya) Flink Stones (İngiltere) takımlarıyla mücadele edecek.

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