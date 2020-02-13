Kızlarımız kayıpsız Anadolu Şampiyonasında

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız Basketbol takımı üçüncü maçını 35 sayı farkla kazandı.

Karaman’da yapılan Türkiye U14 Kız Bölge Şampiyonasında mücadele eden KKTC U14 Kız Basketbol Takımı 3 maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ilk günü Konyaspor’u 64-44, ikinci gün Mersin Akdeniz’i 59-31 yenen U14 takımımız, dün de Konya Basket’i 63-28 yenerek gruptan birinci çıkmayı başardı. Kızlarımız Hatay’da yapılacak U14 Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmış oldu.