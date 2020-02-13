banner255
banner69
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
Aşk ile sanatın buluştuğu adres: Decoclass
26 0
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
Maraş için Oktay ve Gül geliyor
29 0
 
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
Maaşlarda Kuzey-Güney farkı
1.3B 0
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
70 0
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır
115 0
92 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
118 0
banner374

Kızlarımız kayıpsız Anadolu Şampiyonasında

banner27

Kızlarımız kayıpsız Anadolu Şampiyonasında

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız Basketbol takımı üçüncü maçını 35 sayı farkla kazandı.

Karaman’da yapılan Türkiye U14 Kız Bölge Şampiyonasında mücadele eden KKTC U14 Kız Basketbol Takımı 3 maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvanın ilk günü Konyaspor’u 64-44, ikinci gün Mersin Akdeniz’i 59-31 yenen U14 takımımız, dün de Konya Basket’i 63-28 yenerek gruptan birinci çıkmayı başardı. Kızlarımız Hatay’da yapılacak U14 Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmış oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.