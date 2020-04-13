"Kardiyo ağırlıklı antrenmanlar yapın"

Koopspor’un diş doktoru oyuncusu Kemal Taşçı, kilo kontrolü sağlanabilmesi için kardiyo ağırlıklı antrenmanlara yer verilmesi gerektiğini söyleyip, yeni sezon öncesinde yarım kalan sezonu tamamlayabileceklerini belirtti

COVID-19 salgını nedeni ile spora verilen ara nedeni ile evlerinde kalan birçok sporcu bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışıyor. Basketbolda da durdurulan ligin devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, potaların diş doktoru oyuncularından Kemal Taşçı’dan sporculara bir takım tavsiyeler geldi.

Koopspor’dan Kemal Taşçı diş doktorluğu mesleğinden edindiği bir takım bilgi birikimlerini sporculara tavsiyeler olarak sıraladı. Doktor basketbolun geleceği konusundaki düşüncelerini de açıklarken, çözüm önerilerini de dile getirdi.

Taşçı kalori tüketimi konusuna dikkat çekti

Ülkemizin en kariyerli basketbolcularından birisi olan ve diş hekimliği mesleğinde de iyi bir noktaya gelen Koopspor oyuncusu Kemal Taşçı, herkesin yüzde yüz sağlıklı oluncaya dek toplu aktivitelerin bekletilmesi gerektiğine işaret etti.

Taşçı, “Sporcular için en önemlisi beslenme; çünkü normal zamanda sporcuların kalori tüketimi çok yüksek ama sürekli antrenman yaptığımız için bunu telafi edebiliyoruz. Bu dönemde o seviyede antrenman olmadığı için daha dikkatli beslenip, kardiyo ağırlıklı antrenmanlara yer verilmesi lazım ki en azından kilo kontrolü sağlanabilsin” dedi.

“Yaz ligine sıcak bakmıyorum, yeni sezon öncesinde yarım kalanı tamamlayabiliriz”

Taşçı, basketbolda 12’inci sezonunu geçirdiğini ve bu kadar süre basketbol oynamadığı süre olmadığını belirterek, 1 ay geçtiğini ve ilk kez bu kadar uzun bir süre basketbol topuna dokunmadığını vurguladı.

Kişisel çalışma yapıp formda kalmaya çalıştığını ancak liglerin devam edeceğine inanmadığını ifade eden Taşçı, Yaz ligi gibi bir duruma çok sıcak bakmadığını, onun yerine daha uygun bazı çözüm şekilleri bulunduğunu açıkladı.

Taşçı, Aralık’ta başlayacak lig için Eylül’de sezon açtıklarını, bu kez Ağustos’ta sezon açarak lig öncesinde yarım kalan sezonu tamamlayabileceklerini dile getirerek, bunun çok daha uygun bir çözüm olabileceğini sözlerine ekledi.