Kalaycıoğlu: YDÜ, KKTC takımıdır

Mücadele ettiği her kulvarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken YDÜ Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) takımıdır. En büyük isteğimiz de maçlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynamaktır.” dedi

2017'yi 4 kupayla kapatan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, başarılı performansını yeni yılda da sürdürmeyi hedefliyor.

YDÜ Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Hedeflerimizde hiçbir sapma yok. Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazandık ama oradaki takımlar Avrupa Ligi'ndeki ekipler kadar güçlü değil. Bu sezon da Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Avrupa Ligi'nde de ilk hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Kalaycıoğlu, YDÜ'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Televizyonda maçlarımız yayınlandığı zaman taraftarlarımız izleyebiliyor. Bizim en büyük isteğimiz maçlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynamak. Oraya gittiğimizde halkımız sevgisini gösteriyor. Büyük bir ilgiyle izliyorlar. Biz de onların bu sevgilerini boşa çıkartmamak için mümkün olduğu kadar kupa kazanmak istiyoruz. Bütün bunlar bir marka haline gelmemizi sağlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kadın basketbolunda bir marka olmasını istiyoruz."