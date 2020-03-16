banner411
banner69
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
4 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
27 0
 
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
66 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
45 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
19 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
22 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
317 0
banner374

Kadınlar Ligine UKÜ damgası

banner27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan basketbol liglerinden olan Kadınlar Ligi’nde şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda kayıp yaşamayan tek takım Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu. Ayşe GünermanÖzılıgaz’ın çalıştırdığı takım maç başına 70 sayılık bir ortalama ile oynayarak rakiplerine karşı üstünlüğünü ortaya koydu

Kadınlar Ligine UKÜ damgası

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerin Koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alınması ile birlikte devam eden liglerden biri olan Kadınlar Ligi de durduruldu.

Basketbol Kadınlar Liginde takımlar ilk dört içerisinde yer alarak Play off yarı finalde mücadele etme adına mücadele verirken, liglerin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ligde şu ana kadar oynanan karşılaşmalara bakıldığında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oynadığı 6 maçın tamamını da kazanarak ilk sırada yer alıyor.

Kaydettiği 420 sayı ile maç başına 70 sayılık bir ortalama yakalayan UKÜ’nün adından 7 maç oynayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. GAÜ 387 sayı ile 55,2’lik maç başı sayı ortalamasına sahip durumda. Gönyeli Spor Kulübü de GAÜ gibi 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle oynadığı 7 maçı tamamlayarak 12 puanda bulunuyor.

47,4’lük maç başı sayı ortalaması ile oynayan Gönyeli’nin ardından dördüncü basamakta oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanan, 3’ünü kaybeden Rauf Denktaş Üniversitesi yer alıyor. 255 sayı kaydeden RDÜ’nün maç başı sayı ortalaması ise 42,5’lik maç başı sayı ortalamasına sahip oldu.

Ligde oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde eden Akdeniz Spor Birliği ve galibiyeti bulunmayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ise son iki sırayı paylaşan takımlar. Akdeniz’in 25,4, DAÜ’nün 26,3’lük maç başı sayı ortalaması bulunuyor.

Statü

Altı takımın yer aldığı Kadınlar Ligi, iki devre olarak oynanacak. İki devrenin tamamlanması ile birlikte ilk dört sıra içerisinde yer alacak olan takımlar Play off yarı finalde 1-4 ve 2-3 şeklinde eşleşecek. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanacak yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak olan ekipler finale kalacak. Final ise 4 kazanılmış maç esasına göre oynanacak.

Klasmanın tamamlanmasına 10 maç kaldı

Kadınlar Ligi’nde klasmanın tamamlanmasına 10 karşılaşma kaldı. Liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korurken, oynanacak karşılaşmaların ardından Play off yarı finale yükselecek dört takım netlik kazanacak. Ligde kalan maçlar ve puan durumu şu şekilde:

Kalan maçlar

Rauf Denktaş Üniversitesi – GAÜ

Rauf Denktaş Üniversitesi – DAÜ

Akdeniz Spor Birliği – DAÜ

Rauf Denktaş Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği

Rauf Denktaş Üniversitesi – UKÜ

UKÜ – DAÜ

Gönyeli SK – Akdeniz Spor Birliği

Gönyeli SK – DAÜ

UKÜ – GAÜ

Gönyeli SK - UKÜ

Kadınlar Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR                          O            G            M           AS          VS          AV          P

UKÜ                                      6             6             0             420         156         264         12

GAÜ                                     7             5             2             387         252         135         12

Gönyeli                                7             5             2             332         287         43           12

RDÜ                                    6             3             3             255         250         5             9

Akdeniz SB                         7             1             6             178         443         -245       8

DAÜ                                    7             0             7             184         377         -193       7

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.