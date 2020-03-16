Kadınlar Ligine UKÜ damgası

Koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan basketbol liglerinden olan Kadınlar Ligi’nde şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda kayıp yaşamayan tek takım Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oldu. Ayşe GünermanÖzılıgaz’ın çalıştırdığı takım maç başına 70 sayılık bir ortalama ile oynayarak rakiplerine karşı üstünlüğünü ortaya koydu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerin Koronavirüs tedbirleri kapsamında askıya alınması ile birlikte devam eden liglerden biri olan Kadınlar Ligi de durduruldu.

Basketbol Kadınlar Liginde takımlar ilk dört içerisinde yer alarak Play off yarı finalde mücadele etme adına mücadele verirken, liglerin ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Ligde şu ana kadar oynanan karşılaşmalara bakıldığında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) oynadığı 6 maçın tamamını da kazanarak ilk sırada yer alıyor.

Kaydettiği 420 sayı ile maç başına 70 sayılık bir ortalama yakalayan UKÜ’nün adından 7 maç oynayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. GAÜ 387 sayı ile 55,2’lik maç başı sayı ortalamasına sahip durumda. Gönyeli Spor Kulübü de GAÜ gibi 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle oynadığı 7 maçı tamamlayarak 12 puanda bulunuyor.

47,4’lük maç başı sayı ortalaması ile oynayan Gönyeli’nin ardından dördüncü basamakta oynadığı 6 maçın 3’ünü kazanan, 3’ünü kaybeden Rauf Denktaş Üniversitesi yer alıyor. 255 sayı kaydeden RDÜ’nün maç başı sayı ortalaması ise 42,5’lik maç başı sayı ortalamasına sahip oldu.

Ligde oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde eden Akdeniz Spor Birliği ve galibiyeti bulunmayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ise son iki sırayı paylaşan takımlar. Akdeniz’in 25,4, DAÜ’nün 26,3’lük maç başı sayı ortalaması bulunuyor.

Statü

Altı takımın yer aldığı Kadınlar Ligi, iki devre olarak oynanacak. İki devrenin tamamlanması ile birlikte ilk dört sıra içerisinde yer alacak olan takımlar Play off yarı finalde 1-4 ve 2-3 şeklinde eşleşecek. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanacak yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak olan ekipler finale kalacak. Final ise 4 kazanılmış maç esasına göre oynanacak.

Klasmanın tamamlanmasına 10 maç kaldı

Kadınlar Ligi’nde klasmanın tamamlanmasına 10 karşılaşma kaldı. Liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korurken, oynanacak karşılaşmaların ardından Play off yarı finale yükselecek dört takım netlik kazanacak. Ligde kalan maçlar ve puan durumu şu şekilde:

Kalan maçlar

Rauf Denktaş Üniversitesi – GAÜ

Rauf Denktaş Üniversitesi – DAÜ

Akdeniz Spor Birliği – DAÜ

Rauf Denktaş Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği

Rauf Denktaş Üniversitesi – UKÜ

UKÜ – DAÜ

Gönyeli SK – Akdeniz Spor Birliği

Gönyeli SK – DAÜ

UKÜ – GAÜ

Gönyeli SK - UKÜ

Kadınlar Ligi Puan Durumu

TAKIMLAR O G M AS VS AV P

UKÜ 6 6 0 420 156 264 12

GAÜ 7 5 2 387 252 135 12

Gönyeli 7 5 2 332 287 43 12

RDÜ 6 3 3 255 250 5 9

Akdeniz SB 7 1 6 178 443 -245 8

DAÜ 7 0 7 184 377 -193 7