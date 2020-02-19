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İlk finalist YDÜ

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İlk finalist YDÜ

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Federasyon Kupası’nda ilk finalist Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Kura gereği Lefke Avrupa Üniversitesi ile doğrudan yarı final oynayan YDÜ, rakibini rahat bir oyunun ardından farklı yenerek final biletini aldı.

Lefkoşa ekibinde Lashard Anderson 28 sayı, D.J.Palmer ise 15 sayı 19 ribaunt ile takımlarına galibiyeti getiren isimler arasında yer alırken, LAÜ’de çift haneli sayılara ulaşan tek isim 10 sayı atan Ömer Güner oldu.

Kupada önceki akşam Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yarı finale yükselen takımlar olmuştu. Bu iki takım arasında oynanacak yarı final maçının ardından YDÜ’nün finaldeki rakibi belli olacak.

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