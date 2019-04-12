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GAÜ Engelsizlerinin konuğu Antalya

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Süper Lig şansını zora sokan Girne Amerikan Üniversitesi bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek

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GAÜ Engelsizlerinin konuğu Antalya
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde son 2 haftaya girilirken temsilcimiz Girne Amerikan Üniversitesi bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

İskenderun mağlubiyeti ile Süper Lig şansını zora sokan Girne Amerikan Üniversitesi saat 11.00’de Necati Taşkın İlkokulu’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

GAÜ bu maçı mutlak kazarak umutlarını son haftaya taşımayı amaçlıyor. Takımımız son hafta ise ligi şampiyon bitiren Keçiören Belediyesi’ne konuk olacak.

Bu arada GAÜ’nün rakipleri Ceylanpınar Belediyesi deplasmanda Gaziante Engelliler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de ligde kalma mücadelesi Çanakkale ile karşılaşacak.

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