Engelsiz yüreklerin rakibi Çanakkale Boğazgücü

Kuzey Kıbrıs Türkcell Tekerlekli Basketbol Takımı, “Destek Varsa Engel Yok” sloganıyla çıkacağı maçta Çanakkale Boğazgücü karşısında kazanmayı hedefleyecek

Türkiye Tekerlekli Basketbol İkinci Lig’inde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Türkcell Tekerlekli Basketbol Takımı, bugün saat 16:00’da Çanakkale Boğazgücü ile Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Lefkoşa’da oynadığı son maçta Altınordu BB Engelli SK’nü nefesleri kesen bir mücadele sonunda 68 – 67 mağlup eden temsilcimizin bugün oynayacağı maçını Başbakan Tufan Erhürman da izleyecek.

Ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden yanı sıra siyaset ve iş dünyasından izleyicilerin de tribünde olacağı maça moral bulalarak çıkacak olan temsilcimiz, bugün çıkacağı Çanakkale maçında da “Destek Varsa Engel Yok” sloganıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi ve taraftarlarının desteği bekliyor. Ligte 5 galibiyet ve 20 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren temsilcimiz evindeki avantajını da iyi kullanarak bu maçı da galip bitirmek hedefiyle sahaya çıkacak.