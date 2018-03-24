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Engelsiz yüreklerden zorlu galibiyet

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Engelsiz yüreklerden zorlu galibiyet
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı bugün Lefkoşa’da oynadığı Altınordu BB Engelli SK.’na nefesleri kesen bir mücadele sonunda 68 – 67 galip gelmeyi başardı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda KKTCELL’in yeni maskotuEmoCan’lı yoğun taraftar desteği ile oynanan maç son saniyelere kadar heyecan fırtınası şeklinde geçti. Gülen tarafın tek sayı farkla Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın olduğu maç sonunda maçı izleyen Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musaoğlu,Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ve vefakar taraftar grubu ile birlikte anı fotoğrafı çekildi.

Temsilcimiz 24 Mart Salı Günü de yine Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Çanakkale Belediye Engelli SK ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak maçı Başbakan Tufan Erhürman’da izleyecek. Lha

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