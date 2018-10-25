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Engelsiz Yürekler’de hedef üçte üç

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kendi evinde konuk edeceği Ceylanpınar Engelli’yi de mağlup ederek 3’te üç yapma hedefinde

Engelsiz Yürekler’de hedef üçte üç
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ne 2 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ceylanpınar Engelli’yi kendi evinde konuk edecek. Temsilcimizin rakibi önünde hedefi galibiyet serisini sürdürmek olacak.

İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan temsilcimiz 27 Ekim Cumartesi zirve mücadelesi veren Ceylanpınar’ı konuk edecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Ceylanpınar Engelli maçı Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanacak. Engelsiz Yürekler’in, “Destek Varsa Engel Yok” sloganıyla taraftardan tribün desteği alarak oynayacağı maç saat 11.00 de başlayacak.

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