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Engelsiz yürekler, Tuzla deplasmanında

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Engelsiz yürekler, Tuzla deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde yenilgisiz lider olan KKTC Engelliler 9.haftada Tuzla Belediyesi’ne konuk olacak.

İlk sekiz haftada oynadığı tüm maçları kazanarak Süper Lig için büyük avantaj elde eden KKTC Engelliler 8 Aralık Pazar günü ligde 11.sırada yer alan Tuzla Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ ile 18.00’de başlayacak.

1.Lig

Takımlar                                  O         G         M         A.S      Y.S      P

1.KKTC                                  8          8          0          637       344       16

2.Yalova                                  8          7          1          518       421       15

3.Pendik                                   8          6          2          546       420       14

4.Antalya  BŞB.                       8          6          2          562       473       14

5G.Antep Eng.                         8          6          2          528       439       14

6.Aksaray Bel.                         8          3          5          457       505       11

7.Bornova                                8          3          5          429       511       11

8. Batman ESK                        8          3          5          408       544       11

9.Bursa BESK                         8          2          6          468       559       10

10.Konya Eng.                         8          2          6          414       522       10

11.Tuzla Bel.                            8          1          7          426       495       9

12.M.P Samsun                        8          1          7          376       536       9

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