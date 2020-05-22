banner411
banner69
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
152 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
226 0
 
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
42 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
46 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
39 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
88 0
banner449

Engelsiz yürekler haklarını aldılar

banner27

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginin tamamlanmasına 3 maç kala namağlup lider ve şampiyonluğunu ilan etmiş durumda olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun aldığı kararla şampiyon lan edilmeden Türkiye Süper Ligi’ne yükseltildi

Engelsiz yürekler haklarını aldılar

 

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükseldi.

Sezonun tamamlanmasına 3 maç kala namağlup lider ve şampiyonluğunu ilan etmiş durumda olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyon olarak Türkiye Süper Ligi’ne çıkmayı hedefliyordu. Ancak korona virüs salgını nedeniyle duran lig için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, şampiyon ilan etmeden ligleri tescillerken, ilk 3 sıradaki takımları terfi ettirdi. Liglerden düşme de olmayacak.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde namağlup lider olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız bu karar sonrası yeniden Türkiye Süper Ligi’ne yükselmiş oldu.

Ligde 19. hafta sonunda ilk 3 sıradaki KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası ve Yalova OSK takımları Süper Lige yükseldiler.

Alınan bu karar dün akşam federasyon başkanımız Ruhsar Vudalı’ya bildirildi. Başkan Ruhsar

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.