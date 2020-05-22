Engelsiz yürekler haklarını aldılar

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginin tamamlanmasına 3 maç kala namağlup lider ve şampiyonluğunu ilan etmiş durumda olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun aldığı kararla şampiyon lan edilmeden Türkiye Süper Ligi’ne yükseltildi

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde mücadele eden KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligine yükseldi.

Sezonun tamamlanmasına 3 maç kala namağlup lider ve şampiyonluğunu ilan etmiş durumda olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, şampiyon olarak Türkiye Süper Ligi’ne çıkmayı hedefliyordu. Ancak korona virüs salgını nedeniyle duran lig için Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, şampiyon ilan etmeden ligleri tescillerken, ilk 3 sıradaki takımları terfi ettirdi. Liglerden düşme de olmayacak.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Birinci Liginde namağlup lider olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız bu karar sonrası yeniden Türkiye Süper Ligi’ne yükselmiş oldu.

Ligde 19. hafta sonunda ilk 3 sıradaki KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası ve Yalova OSK takımları Süper Lige yükseldiler.

Alınan bu karar dün akşam federasyon başkanımız Ruhsar Vudalı’ya bildirildi. Başkan Ruhsar