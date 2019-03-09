Engelsiz yürekler hakem kurbanı

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği ve ülkemizi GAÜ’nün temsil ettiği Euroleague 3’te ikinci galibiyetini Fransız temsilcisi Meylan Grenoble karşısında aldı.
Ev sahibi karşısında ilk yarısını 33-30 yenik kapatan Girne Amerikan Üniversitesi ikinci yarısı büyük bir mücadele sahne olan maçı 61-55 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
İlk maçta Rus ekibini 65-59 yenen GAÜ, ikinci maçında Avusturya'nın RBB Flınkstone takımına 68-52 kaybetmişti.
Takımımız finallere yükselme adına büyük önem taşıyan İsviçre'nin Les Aigles takımı ile oynadığı maçı, 16 sayı farkla 74-58 kaybederek, grubunu üçüncü tamamlayarak, elendi. Maçı yöneten Bulgar hakemin taraflı yönetimi, ekibimiz tarafından tepkiyle karşılandı.