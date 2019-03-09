banner255
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
12 0
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
9 0
 
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
7 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
20 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
542 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
409 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
49 0
banner82

Engelsiz yürekler hakem kurbanı

banner27

GAÜ Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague 3’te grubunu üçüncü tamamlayarak elenirken, Les Aigles takımına karşı kaybettiği maçın Bulgar hakemi, taraflı yönetimi ile ekibimizden tepki aldı

banner262
Engelsiz yürekler hakem kurbanı
banner267

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği ve ülkemizi GAÜ’nün temsil ettiği Euroleague 3’te ikinci galibiyetini Fransız temsilcisi Meylan Grenoble karşısında aldı.

Ev sahibi karşısında ilk yarısını 33-30 yenik kapatan Girne Amerikan Üniversitesi ikinci yarısı büyük bir mücadele sahne olan maçı 61-55 kazanarak gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

İlk maçta Rus ekibini 65-59 yenen GAÜ, ikinci maçında Avusturya'nın RBB Flınkstone takımına 68-52 kaybetmişti.

Takımımız finallere yükselme adına büyük önem taşıyan İsviçre'nin Les Aigles takımı ile oynadığı maçı, 16 sayı farkla 74-58 kaybederek, grubunu üçüncü tamamlayarak, elendi. Maçı yöneten Bulgar hakemin taraflı yönetimi, ekibimiz tarafından tepkiyle karşılandı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.