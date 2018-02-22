Engelsiz yürekler, galibiyetle başlama hedefinde

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ikinci yarı ilk maçları 24-25 Şubat’ta oynanıyor.
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ikinci yarı ilk maçında Yalova’yı konuk edecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak KKTCELL – Yalova OSK maçı saat 11.00’de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Ligin ilk yarısını 4 galibiyet 7 mağlubiyet 15 puanlık averajla 8. sırada tamamlamıştı. Yoğun bir hazırlık devresi sonrasında ikinci yarıya hazırlanan KKTCELL, Yalova maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.