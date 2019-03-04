Engelsiz yürekler, Avrupa sahnesinde

Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun organize ettiği Euroleague 3’te mücadele edecek

Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunun organize ettiği Euroleague 3’te mücadele edecek.

Fransa’da 7-10 Mart tarihlerinde yapılacak olan turnuvada B Grubu’nda yer alan takımımız ev sahibi Fransa’dan Meylan Grenebole, İsviçre’nin Les Aigles, Rusya’dan Krylja Barsa ve Avusturya’dan RBB Flınkstones takımı ile mücadele edecek.

Grubu ilk sırada tamamlayacak takım 25-28 Nisan tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek olan finallerde mücadele verecek. Takımımız elemelerin yapılacağı Fransa’ya gitmek üzere yarın ülkeden ayrılacak.

İLK MAÇ RUS EKİBİYLE

B Grubu karşılaşmaları 8 Mart Cuma günü başlayacak. Girne Amerikan Üniversitesi ilk karşılaşmasında Rusya’nın Krylia Barsa takımı ile karşılaşacak. Takımımız ayni gün ikinci maçında ise Avusturya ekibi RBB Flinkstones ile mücadele verecek.

Elemelerde 9 Mart Cumartesi günü de Girne Amerikan Üniversitesi iki maça çıkacak. Ekibimiz Fransa’dan Meylan Grenoble daha sonra da İsviçre’den Les Aigles ile karşılışıp organizasyonu tamamlayacak.

HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Girne Amerikan Üniversitesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Koçu Hüseyin Dayı hedeflerinin birinci olarak finallere kalmak olduğunu açıkladı. Dayı, zor bir grupta olmalarına karşın yine de Fransa’da grup birincisi olmak için mücadele edecekelerini açıkladı.