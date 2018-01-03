Ekaterinburg’da şeytanın bacağı kırılmadı

Yakın Doğu Üniversitesi, zorlu Ummc Ekaterinburg deplasmanında ilk üç periyodu önde tamamlamasına rağmen maçın sonunu getiremeyerek rakibine 82 – 77 mağlup olurken, rakibine karşı bir kez daha kaybetti

FIBA Kadınlar Euroleauge sekizinci maçında deplasmanda Rusya’da UMMC Ekaterinburg ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi 82-77 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu mağlubiyetle mücadele ettiği B grubunda ikinci yenilgisini almış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, City, Arena: Ekaterinburg, DIVS Sport Hall’de oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Elin Eldebrink, Sandrine Gruda, Jantel Lavender beşi ile başladı. Maçta periyotlar 18-20, 38-41, 53-60 ve 82-77 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 35-29 asistlerde ise 19-16 üstünlük sağlarken, maçın en skorer ismi 30 sayıyla UMMC Ekaterinburg da Alba Torens oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vandersloot ise 15 sayı, 16 asist ile double double yaptı.