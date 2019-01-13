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Basketbolda zirvede LAÜ var

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Basketbolda zirvede LAÜ var
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KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta geçilirken oynadığı 4 maçı da kazanan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) maç eksiğine rağmen liderliğe yükseldi. 3 maç oynayan Yakın Doğu Üniversitesi de kayıpsız yoluna devam ediyor.

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta maçlarında MTV UP Göçmenköy, Soyerspor'u 68 - 65, Lefke Avrupa Üniversitesi, Koopspor'u 82 - 62, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 70 - 42 mağlup etmişlerdi. Oynanan maçlardan Doğu Akdeniz Üniversitesi galibiyetsiz son sırada yer alıyor.

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta programı şöyle:

14 Ocak Pazartesi, Saat 19:00

DAÜ - Koopspor, Lala Mustafa Paşa Spor Salonu

17 Ocak Perşembe, Saat 20:00

Soyerspor - Lefke Avrupa Üniversitesi, YDÜ RA 25 Salonu

18 Ocak Cuma, Saat 19:00

Yakın Doğu Üniversitesi - MTV UP Göçmenköy, YDÜ RA 25 Salonu

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