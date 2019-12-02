Basketbolda en büyük kupa zamanı

Basketbolda gözler bu akşam oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’na çevrildi. Büyük Erkekler Süper Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile lig finalisti Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanacak mücadele ile kupa sahibini bulacak.

Kupayı Cumhurbaşkanı Akıncı verecek

Cumhurbaşkanlığı Kupası finali bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maçın ardından kazanan takıma kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verecek. Bu önemli mücadeleyi BRT 2 saat 18.45’ten itibaren canlı yayınla aktaracak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın son sahibi Koopspor olmuştu. 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor’un mücadelesini 65-57’lik skor ile Koopspor kazanmıştı.