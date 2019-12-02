banner255
banner69
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
10 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
74 0
 
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
18 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
26 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
78 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
62 0
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
101 0
banner82

Basketbolda en büyük kupa zamanı

banner27

Basketbolda en büyük kupa zamanı

Basketbolda gözler bu akşam oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası’na çevrildi. Büyük Erkekler Süper Ligi’nin son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile lig finalisti Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında oynanacak mücadele ile kupa sahibini bulacak.

Kupayı Cumhurbaşkanı Akıncı verecek

Cumhurbaşkanlığı Kupası finali bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maçın ardından kazanan takıma kupasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verecek. Bu önemli mücadeleyi BRT 2 saat 18.45’ten itibaren canlı yayınla aktaracak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın son sahibi Koopspor olmuştu. 2017-2018 Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile Kupa Şampiyonu Koopspor’un mücadelesini 65-57’lik skor ile Koopspor kazanmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.