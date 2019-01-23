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Basketbolda ayrılık rüzgarı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıldızı Vukasin Mandic, basketbolu bırakma kararı alırken, Göçmenköy’ün yıldızı Derek Williams adadan ayrıldı

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Basketbolda ayrılık rüzgarı
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Necati ĶÜLAHLILAR

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Erkekler Takımında 3 yıldır forma giyen Sırp yıldız Vukasin Mandic, YDÜ den ayrılmak istiyor.

Yabancı transferinde son gün olan bugün öncesinde Vukasin sürpriz bir kararla basketbolu bırakma kararı alırken, bunu YDÜ yönetimine de bildirdi. YDÜ, Mandic’in yerine yeni oyuncu alacak. Transfer saat 17:00’de sona erecek.

Basketbolda takımların yabancı transferi için son gün bugün olacak. Lig başladıktan 45 süre ile iki yabancı değiştirme hakkı olan takımlar son şanslarını bugün mesai saati bitimine kadar kullanabilecek.

Derek Williams adadan ayrıldı

Göçmenköy takımının son iki yıldır adada basketbol oynayan Amerikalı Guardı Derek Williams dün ülkesine kesin dönüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde adı Koopspor ile anılan tecrübeli basketbolcu bu transferin gerçekleşmemesinin ardından Göçmenköy ile yollarını ayırdı. Kırmızı lacivertliler Derek in yerine herhangi bir yabancı transferi yapmayacak.

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