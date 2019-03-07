Basketbol heyecanı YDÜ'de yaşanacak

KKTCBF Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın son 2 maçı bu akşam oynanacak. YDÜ RA25 Spor Salonunda oynanacak olan maçların ilkinde Soyerspor saat 18:00'de, Koopsoor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak maçta ise GAÜ ile lider YDÜ, karşılaşacaklar.