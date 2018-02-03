Basketbol Federasyonu'ndan örnek uygulama

Basketbol Federasyonu örnek bir uygulamaya giderek, basketbolumuza oyuncu, hakem ve yönetici olarak hizmet vermiş kişilere bir vefa göstergesi olarak bu kişilerin isimleri gelişim liglerine verildi

Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği, U16 Erkekler Urcan Vangöl Gelişim Ligi, U18 Erkekler Attila Topaloğlu Gelişim Ligi ve U18 Kızlar Levent Soykurt Gelişim Ligi başladı. Basketbol Federasyonu almış olduğu karar ile bu yıl ilk kez yeni bir uygulamayı devreye koyarak gelişim liglerine basketbola hizmet vermiş kişilerin isimlerini verdi.

Basketbol Federasyonu’ndan yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk basketboluna gerek oyuncu, hakem gerek ise yönetici olarak hizmet vermiş kişilere bir vefa göstergesi olarak isimlerini gelişim liglerine verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, U14 Erkekler Özgün Atakan Gelişim Ligi ile U14 Kızlar Kemal Mehmetali Aksay Gelişim Ligi kısa bir süre sonra başlayacağı da duyuruldu.