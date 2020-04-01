"Basketbol da yabancısız olsun"

Ahmet Gürel Alp, futbolun yabancısız oynatılmasının gündeme gelmesinden sonra basketbolda da yabancı sayısının sıfırlanması gerektiğini açıklayıp, yıpratıcı süreçte içimize kapanıp kendi çocuklarımız ile oynamanın, bize birşey kaybettirmeyeceğini belirtti

Basketbolumuzun önemli koçlarından, Kadınlar Basketbol ligi ekiplerinden Gönyeli’nin koçu Ahmet Gürel Alp, futbolda gelecek sezonun yabancısız oynatılmasının gündeme gelmesinden sonra basketbolda da yabancı sayısının sıfırlanması gerektiği açıklamasını yaptı.

Ahmet Gürel Alp’ın sosyal medyada yaptığı açıklaması şöyle:

“Futbolda gelecek sezonun yabancısız oynatılması gündeme geldi. Futboldaki dengelere pek hakim değilim ama Basketbol Erkekler Liginde bu konunun ciddi ciddi düşünülmesi gerekiyor.

Bir yabancının maliyeti kadrodaki geriye kalan 11 Kıbrıslı oyuncudan fazladır. Ülkemin içinde bulunduğu mali kriz, kulüp sayısının düşmesine ve bütçelerin azalmasına sebep oldu.

Son 2 yıla baktığımızda Yakın Doğu Üniversitesi dışında yabancı getiren kulüplerin devlete ait kurumlar olduğunu görebiliriz. Yani aslında devlet gücü ile ite kaka giden bir ligimiz vardır.

Bu yıpratıcı süreçte içimize kapanıp kendi çocuklarımız ile oynamak bize hiç bir şey kaybettirmez. Birkaç yıl sürmesi halinde bu uygulama bize yıldız seviyesinde yeni Point Guardlar ve Uzunlar da kazandıracaktır. Bu da işin bonusu olur.”