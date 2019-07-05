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Basketbol antrenörlerimiz, TBF seminerinde

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Basketbol antrenörlerimiz, TBF seminerinde
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Basketbol antrenörlerimiz, İstanbul’da Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Seminerine katıldılar.

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu önderliğinde, bu yılki seminerde Ufuk Sarıca (A Milli Erkek Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü), Dusko Ivanovic (Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü), Yakup Sekizkök (Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü), Dusko Savanovic (Eski basketbolcu), Francesco Cuzzolin (NBA kondisyoneri) ve Arda Coşkun (Spor psikoloğu) konuşmacı olarak yer alıyorlar.

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