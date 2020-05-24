Alp: Sporcularımızın sağlığı riske atılamaz

Ahmet Gürel Alp, "Basketbol Federasyonu kritik karar için son dakikaya kadar bekliyor. Ama ligler oynatılacaksa sporculara yeterli hazırlık süresinin verilmelidir. Sporcularımızı hazır olmadan sahaya sürmek ve sırf bazı antrenörlerin kariyerlerine bir şampiyonluk daha eklesin diye onların sağlığını riske atmak olacak iş değildir.” açıklamasını yaptı

Basketbolumuzun önemli koçlarından, Gönyeli Kadın Basketbol Takımı koçu Ahmet Gürel Alp basketbol liglerinin durumunun ne olacağını sorgularken, ligler oynatılacaksa sporculara yeterli hazırlık süresinin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Gürel Alp’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“KKTC basketbol liglerinde corona virüs sebebiyle yaşanan ertelemeler sonucunda liglerin oynanıp oynanamayacağı gündemin en sıcak konusudur. Türkiye bu işi en kısa sürede hallederek ligi şampiyonsuz sonlandırdı.

Bizde ise tartışmaların dozajı gün geçtikçe artıyor. Bu konuda karar alması gereken mercii Basketbol Federasyonu yönetim kuruludur. Onlar karar alacak, kulüpler de buna uyacak. Beğenmeyen olursa hukuk yolunu takip edebilir.

Ne var ki federasyon başkanı Ahmet Sütçü iyi niyetten ve mümkün olduğunca çok kişinin kararda katkısı olması adına çok fazla görüş dinleyerek kulüplerinin fikirlerinin bir yerde buluşması için her kritik kararı son dakikaya kadar bekliyor. Bu da bir yöntem tabii saygı duyuyorum.

Gönyeli koçu olarak pandeminin ilk günlerinde görüşlerimi basın ile paylaşan ilk koçlardan biri oldum. Ta o günden bu ligin oynanamayacağını sonlandırılması gerektiğini savundum.

Kadınlar liginde bu yönde bir uzlaşı var gibi görünüyor.Ama erkekler liginde konu hararetle tartışılıyor.Bir kere lig devam edecekse sezon başındaki haklar ve uygulamalar ne ise o kurallarla devam etmelidir.Hiç bir takıma yabancılarını oynatma gibi bir talepte bulunulamaz.Bu çok büyük bir haksızlık olur.

Ancak göz ardı edilemeyecek bir gerçek daha var.O da pandemi olduktan sonra ülkelerine giden yabancılar ve idman yapmayı bırakan diğer oyuncuların durumları da dikkate alınmalıdır. Alınmazsa bu da büyük bir haksızlıktır.

Ligi oynatacaksanız takımlara en az 1,5 ay idman süresi vermek zorundasınız. Bunu spor bilimi emrediyor.Bu konu kimsenin şampiyonluk isterisi için göz ardı edilemez.

Yaşları 18 ile 35 arasında değişen pırıl pırıl sporcularımızı fiziksel olarak hazır olmadan sahaya sürmek ve sırf bazı antrenörlerin kariyerlerine bir şampiyonluk daha eklesin diye onların sağlığını riske atmak olacak iş değildir.”