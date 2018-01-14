Alp "İkinci devre daha iyi olacağız"

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Girne Üniversitesi, ikinci devreye iddialı hazırlanıyor. Takımın koçu Ahmet Gürel Alp ikinci devre öncesinde şu açıklamaları yaptı: "Girne Üniversitesi Basketbol Takımı ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı idmanlarla devam ediyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü GAÜ deplasmanında 29 sayı farkla kazanıp sezonun en farklı galibiyetine imza attan Girne Üniversitesi önümüzdeki hafta oynanacak LAÜ maçına ümitli hazırlanıyor. Ra 25 Spor salonunda yapılan idman öncesi coach Ahmet G Alp oyunculara yaptığı konuşmada ikinci yarıya çok daha iyi bir takım olacaklarını ve daha fazla galibiyet alacaklarını söyleyerek kendilerine güvenmelerini, başarıya inanmalarını istedi. Coach Alp "inanarak savaşırsak her takımı yenebileceğimizi gösterdik. İkinci devrede kıl payı kaybettiğiniz maçların rövanşını alacağımıza inanıyorum. Hiç bir takım bizden iyi değil" diyerek oyuncularına güven aşıladı."