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12 Dev Adam ABD'ye son saniyede yenildi

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Türkiye, tarih bir performans sergiledi. Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılayan Milli Takımımız uzatmanın son saniyelerinde mağlup oldu

12 Dev Adam ABD'ye son saniyede yenildi
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Türkiye Basketbol A Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodu sonucunda 93-92 mağlup oldu.

Nefes kesen maç uzatmaya gitti.. Uzatmada eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyen Milli Takımımız, parkeden 93-92 yenik ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

1. çeyrek sonucu: Türkiye 21-26 ABD

İlk yarı sonucu: Türkiye 42-47 ABD

3. çeyrek sonucu: Türkiye 61-65 ABD

4. çeyrek sonucu: 81-81 

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