12 Dev Adam ABD'ye son saniyede yenildi

Türkiye, tarih bir performans sergiledi. Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılayan Milli Takımımız uzatmanın son saniyelerinde mağlup oldu

Türkiye Basketbol A Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında basketbolun en önemli ülkelerinden ABD ile karşılaştı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye uzatma periyodu sonucunda 93-92 mağlup oldu. Nefes kesen maç uzatmaya gitti.. Uzatmada eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyen Milli Takımımız, parkeden 93-92 yenik ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. 1. çeyrek sonucu: Türkiye 21-26 ABD İlk yarı sonucu: Türkiye 42-47 ABD 3. çeyrek sonucu: Türkiye 61-65 ABD 4. çeyrek sonucu: 81-81