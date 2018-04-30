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Zeki Çeler, Girne Sosyal Sigortalar kurumu çalışanlarını şok etti

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Zeki Çeler, Girne Sosyal Sigortalar kurumu çalışanlarını şok etti
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Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan Girne Sosyal Sigortalar kurumu çalışanı bir vatandaşımız, bize attığı bir fotoğrafla mutluluğunu paylaştı.

Yıllardır, Girne Sosyal Sigortalar Kurumu’nda görev yaptığını anlatan vatandaşımız, ülkemizde bakanların ya seçim zamanı ya da bayramdan bayram gelip kendileriyle sohbet ettiğini anlatarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in bu zinciri kırdığını ifade etti.

“Kıbrıs, Kıbrıs olalı, böyle Bakan ne gördü ne duydu. Bakanları seçim zamanı veya en iyi ihtimalle bayramdan bayrama görmeye alışkın olduğumuz için hepimiz (vatandaş dahil) şok!” diye konuşan vatandaşımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in kendileriyle sohbet ettiğini ve gelen vatandaşlarla konuştuğunu aktardı.

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