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Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemiz trafiğinde tüm uyarı ve ikazlara rağmen direksiyon başında telefonla konuşmanın önüne geçilemediğine dikkat çekerek sitem ettiler.

Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?

Bu konuda son zamanlarda dikkatlerini çeken olayın trafikte cep telefonuyla konuşanların çoğunluğunun kadınlar olduğunu iddia eden duyarlı vatandaşlarımız, “fotoğrafta görüldüğü gibi bir kadın vatandaşımız trafikte ilerlerken bir elinde cep telefonuyla konuşmakta” diyerek bunun ne kadar tehlikeli olduğuna vurgu yaptılar.

Bazı kişilerin evlerinden çıkıp arabaya binerkenden cep telefonuyla konuşmaya başladığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Madem ki birileriyle konuşacaktınız, neden evde veya araba hareket etmeden konuşmadınız? Yoksa zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Polisin son zamanlarda etkin denetimler yaptığını ancak halen daha birçok sürücünün elinden cep telefonlarını düşürmediğini söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Cep telefonuyla konuşacaksak bile en azından kulaklıkla konuşmakta fayda var. Böylece dikkatimiz biraz daha fazla yolda olur” diyerek öneride bulundular.

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