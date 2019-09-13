Yollarımız Allah’a emanet

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün akşamüzeri Lefkoşa-Mağusa anayolunun Aslanköy Kavşağı yakınında rastladığı fotoğraftaki görüntü ile ilgili sitemlerini paylaşarak, yollarda Allah’a emanet şekilde her an için bir kazaya kurban gidebileceğimizi dile getirdi.

Vatandaşımız, Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde seyreden beton blok yüklü açık tavla kamyonun üzerinden yola dökülen blokların bir süre yolda trafiğin aksamasına neden olduğunu belirterek, “Bu blokların yola döküldüğü esnada iyi ki de yanında veya arkasında başka araç yoktu. Çift şerit olması nedeniyle bu kaza ucuz atlatıldı” diye konuştu.

Ağır yük taşıyan araçların sürücülerinin gerekli güvenlik önlemlerini alarak yola çıkmaları gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Anlaşılan o ki bu kamyon sürücüsü blokları iple sıkıştırıp emniyetini sağlamadı” dedi.

Ülkemizde yolların çok kötüleştiği için yolda araç kullanırken her an bir kaza yaşayabilecekmiş gibi araç kullanmak ve gerekli emniyet tedbirlerini almak gerektiğini yineleyen vatandaşımız, herkesi dikkatli araç kullanmaya davet etti.