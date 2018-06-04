Yol güvenliğini dikkate alan yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, yollarımızda her gün denetimler ve uyarılar yapılmasına rağmen özellikle iş araçlarıyla birçok sürücünün kural takmayarak yol güvenliğini ihlal etmeye devam ettiklerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen aracı geçtiğimiz günlerde Güzelyurt – Lefkoşa arası yolda çektiklerini söyleyen vatandaşlarımız, “fotoğrafta da görüldüğü gibi haddinden fazla yükü olan kamyonetin sadece iki halatla bağladığı inşaat malzemeleriyle hiç kimseyi takmadan yoluna devam etti. Sanki yollar kendininmiş gibi arkasından gelenlere hiç aldırış bile etmedi” dediler.

Bu şekilde yol güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin gerek araçlarına el konulması gerekse ehliyetlerinin alınması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, ülkemiz yollarının çok bozuk olduğunu unutmadan araçlarla yük taşınması gerektiğini unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.