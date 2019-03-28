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Yol güvenliği mi o da ne?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Dikmen bölgesinde rastladığı fotoğraftaki araç ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak sitem etti.

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Yol güvenliği mi o da ne?
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Fotoğrafta görüldüğü gibi ticari bir araç olmayan bu salon araç sürücüsünün ev eşyalarını taşıdığını ifade eden vatandaşımız, “Lefkoşa çıkışından itibaren takip ettiğim bu araç sürücüsü adeta yol güvenliğini hiçe sayarak Dikmen’e kadar ilerledi. Aşırı yüklü olduğu için yol içinde dans eden aracı kontrol etmekte zorlandı.”  dedi.

Böyle ev eşyası taşımanın çok tehlikeli olduğunu ifade eden vatandaşımız, “Araçtaki eşyalardan biri yola savrulsa arkadan gelen sürücüleri tehlikeye atacak. Ama bunu hiç düşünmeden yolculuk yapıyorlar” diyerek sözlerini

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