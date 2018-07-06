Vatandaşın güveni kalmadı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemiz trafiğinde zaman zaman karşılaştıkları görüntülerin kendilerini şok ettiğini ve bu görüntüler karşısında kendilerini ‘Güler misin, yoksa ağlar mısın?’ demekten alıkoyamadıklarını belirterek bizlere bir fotoğraf göndererek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta ayrıntıya dikkat etmek gerektiğini belirterek kamyonet sahibinin arkada çift plaka ile sürüş yaptığına vurgu yaparak “Adamın hiç güveni kalmamış. Plakanın ikisini de takmış içinde olsun diye güven olmaz bizim ülkeye. Zira her an plaka değişikliğiyle karşı karşıya kalabiliriz” dediler.

Ülkede bazı şeylerin yap boz tahtasına döndüğünü ve bu nedenle vatandaşın da ne yapacağını şaşırdığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle de çift plakayla trafikte dolaşan sürücülere de hak vermek gerektiğini sözlerine eklediler.