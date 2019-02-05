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Uyanın artık

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı Lefkoşa sakini vatandaşımız, Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi bölgesinde birçok eski binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve buralarda halen birilerinin yaşadığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Uyanın artık
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Fotoğrafta görülen evin Sarayönü bölgesinde Mahkemeler sokağındaki Koopbank önünde bulunduğu ve bu evde birilerinin yaşadığını söyleyen vatandaşımız, “Türk tarafının Surlariçi’nin sınırından Rum tarafının Surlariçi’ne geçin bakalım böyle manzara görebilir misiniz?” diye sordu.

Ülkede sadece eski evlerin değil yolların da döküldüğünü belirten vatandaşımız, “Gören de 1974 sonrası mal mülke Rumlar konmuşta sıfırdan her şeyi biz kendimiz yarattık sanır” diyerek, halkı yönetenlerin halka hizmet sunmadığını vurguladı.
Vatandaşımız, “Şimdi 43 yıl boyunca vatan millet sakarya diyip vergilerinizi yiyip hiçbir şey yapmayanlar mı? Uyanın artık. Kapı komşumuzu severiz veya sevmeyiz ama devletçiliklerini ve belediyeciliklerini örnek alın. Biz insanız. İnsan gibi yaşamamız lazım. Çöplükte yaşıyoruz uyanın” diyerek isyanını paylaştı.

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