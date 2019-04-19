Ülkeyi inşaat firmaları yönetiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini vatandaşlarımız, son yıllarda Girne’de oldukça hızlanan inşaat patlamasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen yerin Girne’de bulunan Kar Market’e gelemeden sağdaki büyük inşaatın yanı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, evlerine gitmek için kullandıkları yolun inşaat atıkları ile dolduğunu ve bu nedenle mağdur olduklarını söylediler.

'Bakın şu inşaat firmalarının yaptıklarına, bakın evimize girebilmemiz için kaldırımdan geçiyoruz, çukurlara giriyoruz. Bize bir hafta dediler. Haftalardır hâlâ böyle duruyor.” diyen bölge sakini vatandaşlarımız, ayrıda gelip kenara kum döktüklerini ve hiç geçemediklerini dile getirdiler.

Ülkeyi yerel yönetimlerin değil inşaat firmalarının yönettiğini iddia eden vatandaşlarımız, “Kıbrıs’ı inşaat firmaları yönetiyor. Belediyeler uyuyor. Zira ben Silyon firmasını arıyorum ‘belediyeye gideceğim’ diyorum. Bana diyor ki ‘gidebilirsiniz belediyede bu işlere ben bakarım zaten" diyor bu nasıl bir zihniyet” diyerek sitemlerini paylaştılar.