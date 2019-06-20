Üçgen yerine yedek lastikle uyarı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, trafikte yol güvenliğinin önemli olduğunu ancak ülkemizde yol güvenliğinin gerek sürücüler gerekse çevresel faktörler tarafından çok kötü duruma sokulduğunu belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Vatandaşlarımız bize gönderdiği fotoğrafa ilk bakıldığı zaman bir araç lastiğinin yolda yuvarlandığını gördüğünü ifade ederek, ancak durumun öyle olmadığını daha sonra yol kenarında park edilmiş araç nedeniyle fark ettiklerini kaydettiler.

Fotoğrafta görülen yol kenarındaki aracın arıza yaptığı için kenara çekildiğini ancak araç sürücüsünün uyarı üçgenleri yerine yola yedek lastiği koyduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Bu da herhalde ülkemize özel bir durum. Yeni uyarı aracı yedek lastik mi? Herhalde üçgenlerle uyarı artık tarih oldu” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.