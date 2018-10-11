UBP’de resepsiyon iptal

Ulusal Birlik Partisi, (UBP) bugün 43’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, kutlama resepsiyonu ani bir kararla iptal edildi.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, kuruluş yıldönümünü resepsiyonunu, kurultay sonrasına erteleme kararı aldı.

KKTC’nin en köklü partisi olmasına rağmen bu yıl kuruluş resepsiyonunun kasım ayına ertelenmesi kararı, parti içinde tepkiyle karşılandı. UBP’nin önde gelen isimleri, karara anlam veremedi.

Yeni kurulan Yeni Doğuş Partisi’nin ikinci yılını büyük bir etkinlikle kutlamasını Özgürgün’e hatırlatan partililer, bu konuda sonuç alamadı.

Hatırlanacağı üzere Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz yıl bu tarihte kutlanan partinin 42’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonunda muhalefete hodri meydan çekmiş ve erken seçim tarihi belirleme çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Özgürgün, UBP’nin kuruluşunun 43. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Hesabımızı halkımıza veririz, halkımızın kararına da hep saygılıyız. Sadece biz Ulusal Birlik Partililer değil, bütün halkımız yaşayarak görmüştür ki, Ulusal Birlik Partisi ister muhalefette ister iktidarda olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli partisidir, umududur ve vazgeçilmezidir”diyen Özgürgün, ülke yönetiminde en fazla bulunan, ülkenin en güçlü, en köklü siyasi partisi unvanını taşıyan UBP’nin, 43 yıllık süreçte KKTC’nin temellerinin atılmasına da damgasını vururken, halkın birlik ve beraberliğini, demokratik, laik ve sosyal hukuk devlet düzenini korumayı, ülkeyi ekonomik yönden de güçlendirmeyi görev bildiğini kaydetti.

Dörtlü hükümetin halkın iradesini yok sayarak kurulduğunu iddia eden Özgürgün, UBP’in görev gününün çok yakın olduğunu belirtti.