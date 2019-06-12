Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’dan ulaşan vatandaşlarımız, gönderdikleri fotoğraflarla Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi’nden yana dert yanarak sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız fotoğrafta görülen çöplerin alınması için belediyeye iki aydan beridir sürekli bildirildiğini aktararak “Merhaba burası Lefkoşa Ortaköy Armacon Sitesi bu gördüğünüz çöpler tam iki aydır burada durur. Belediyeyi on defa aradık. Fakat bize ‘usta başına söylüyoruz’ deyip geçiştiriyorlar “ dediler.

Kendilerinin de her ay belediyeye temizlik ve kanalizasyon vergisi adı altında ödeme yaptıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Temizlik parasına gelince almayı biliyorlar ama, hizmet sıfır. Bu kadar zor mu buraya bir çekirge aracı yollayıp çöpleri ve molozları toplamaları" diye konuşarak LTB ekiplerine sitem ettiler.