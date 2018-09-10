Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşımız geçtiğimiz günlerde gittikleri Güney Kıbrıs’taki bir alış-veriş merkezinde karşılaştıkları bir ürünün Türkiye’de üretildiğini görünce şok yaşadıklarını belirterek bunu bizlerle paylaşmak istediklerini anlattı.

Vatandaşımız, Güney’deki büyük bir mağazada karşılaştıkları fotoğraftaki cam bardağın Türkiye’de üretilen Paşabahçe ürünü olduğunu ifade ederek, bardağın altında seri numarası ile birlikte Paşabahçe mührü olduğunu kaydetti.

“Tekstil, oyuncak derken artık cam da Güney’de. Türkiye, Güney Kıbrıs ile ticarette sınır tanımıyor...Bizlere de...

Direne direne kazanacağız!!!! Oyna devam!” diyerek sitem eden vatandaşımız, ülkemizin gerçektende kimin tarafından ambargo edildiğini anlamakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.