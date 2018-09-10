banner107
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
51 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
111 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
36 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
60 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
46 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
51 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
204 0
banner82
banner147

“Tekstil, oyuncak derken artık cam da Güney’de”

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşımız geçtiğimiz günlerde gittikleri Güney Kıbrıs’taki bir alış-veriş merkezinde karşılaştıkları bir ürünün Türkiye’de üretildiğini görünce şok yaşadıklarını belirterek bunu bizlerle paylaşmak istediklerini anlattı.

“Tekstil, oyuncak derken artık cam da Güney’de”
banner137

Vatandaşımız, Güney’deki büyük bir mağazada karşılaştıkları fotoğraftaki cam bardağın Türkiye’de üretilen Paşabahçe ürünü olduğunu ifade ederek, bardağın altında seri numarası ile birlikte Paşabahçe mührü olduğunu kaydetti.

“Tekstil, oyuncak derken artık  cam da Güney’de. Türkiye, Güney Kıbrıs ile ticarette sınır tanımıyor...Bizlere de...
Direne direne kazanacağız!!!! Oyna devam!” diyerek sitem eden vatandaşımız, ülkemizin gerçektende kimin tarafından ambargo edildiğini anlamakta güçlük çektiğini sözlerine ekledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.