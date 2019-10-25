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Tehlike saçan asbest amyantlar neden kaldırılmıyor?

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Ayaklı Gazete’ye Güzelyurt’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, belediyenin hizmetlerini yüzeysel yaptığını savunarak, ara sokaklarda atıl vaziyette olan çöp ve molozların alınmadığını söylediler.

Tehlike saçan asbest amyantlar neden kaldırılmıyor?
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Vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen asbest amyant malzemelerin yaklaşık bir aydır aynı yerde durduğunu iddia ederek “Güzelyurt Ziya Gökalp Sokak’ta yaklaşık bir aydır atıl vaziyette olan asbest amyantlar kaldırılmayı bekliyor. Bu mahallede çocuklar var. Kanser yaptığı bilinen bu asbestlerin neden kaldırılmadığını anlamıyoruz. Güzelyurt Belediyesi çok duyarsız” dediler.

Vatandaşlar “Alınmadığı taktirde yolun ortasına doğru giden bu asbestler bir kazaya da sebebiyet verecek” diyerek, belediye ekiplerinin bir an önce bu asbestlerin kaldırmasını beklediklerini sözlerine eklediler.
Bu arada bu sokakta aydınlatma lambasının da bir aydır yanmadığını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda da Elektrik Kurumu çalışanlarına çağrı yaptılar.

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