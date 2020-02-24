Tabelalardan ne istiyorsunuz?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız ülkemizde bazı kendini bilmez kişilerin yollarda bulunan tabelalara zarar verdiğini bize gönderdikleri fotoğraflarla paylaşarak sitem ettiler.

Duyarlı vatandaşlarımız gerek yollardaki yön, gerekse işaret tabelalarına bazı kendini bilmez avcı diye geçinen kişiler tarafından av tüfekleriyle ateş edildiğinin fotoğraflarda görüldüğünü belirttiler.

Bu tabelaların neden bu şekilde saçmalandığına anlam veremediklerini dile getiren vatandaşlarımız “Bu şekilde saçmalanan tabelaların değiştirilmesi için harcanan paranın yine halkın cebinden çıktığını unutuyorlar herhalde” diye konuştular.

Avcı kişilerin genelde doğaya zarar vermek yerine genelde doğayı ve çevreyi koruduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu kişiler herhalde avcı geçinen ancak sadece silahla ateş açmayı bilen kişilerdir. Ancak yaptıkları şeylerin yanlarına kar kalmaması gerekir” diyerek sitem ettiler.