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Tabela mı yoksa bulmaca tahtası mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’dan çıkıp Mağusa sahiline gittiklerini belirterek, Mağusa yakınlarında karşılaştıkları fotoğraftaki yol tabelası nedeniyle şaşkına döndüklerini belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Tabela mı yoksa bulmaca tahtası mı?
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Vatandaşlarımız, ülkemizde gidilecek birçok yere yol tabelaları yardımıyla gidilebileceğini anlatarak, Karayolları tarafından konulan bu yol tabelalarının son zamanlarda kullanılan malzemeden mi yoksa başka bir nedenden mi anlamadıklarını ama çok kötü deformasyona uğradığını kaydettiler.

“Yol tabelası mı, yoksa bulmaca tahtası mı anlamadık. Dökülen boyalardan dolayı yazılar anlaşılmaz duruma gelmiş, bölgeyi bilmeyen bir sürücü veya turist bu tabelayı görünce afallıyor” diyerek sitem eden vatandaşlarımız, Karayolları Dairesi ekiplerinin bu tabelaları neden kontrol etmediklerini sorguladılar.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu yol tabelalarıyla ilgili özel bir birim kurmasının şart olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, bu gibi tabelaların ülkemize yakışmadığını sözlerine eklediler.  

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