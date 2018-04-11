Suyun kötü oluşuna mı yoksa verilen taahhüttün yerine getirilmemesine mi yanalım?”

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa Anibal karşısında yeri olan bir su arıtma cihazı satan bir şirket olduğunu söyleyerek bu şirketin evlere gelip su arıtma satmaya çalıştığını anlattı.

Şirkete bağlı pazarlama çalışanının kendi evlerine gelerek pazarlamaya çalıştıkları cihazın 6.5 - 7 ph değerinde bir arıtma sunacağını iddia ettiğini anlatan vatandaşımız “"Teoride" güzel bir şey. Bize bir ay içinde sonuçları da analiz edeceklerini/vereceğini de taahhüt ettiler. Pazarlama çalışanı ( İskender Bey) yaklaşımı verilere inanmamamıza rağmen iki ay içerisinde geri verebilirsiniz. Memnun olmazsanız ilk taksidi vermeden geri verebilirsiniz denmesidir” dedi.

Ancak bu şirketin cihazı taktıktan sonra ölçüme de gelmediğini ve iki ay sonra parayı almaya geldiklerinde yapılan ölçümde çıkan sonucun Ph 51 olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bunun üzerine satıcıya ben bu ürünü istemiyorum dedim ve o ise ‘Alamayız, sizin Mağusa bölgesi suyu böyle’ dedi” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Bu yaşadıkları olay sonrasında ne yapacaklarını bilemediklerini dile getiren vatandaşımız, gerçekten de suyun kötü ise neden bu suyun halka verildiğini sorguladı. Öte yandan bu şirketin verdiği taahhütte rağmen neden sattıkları ürünü geri almadıklarını soran vatandaşımız, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordular.